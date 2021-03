Mainz

Freie Wähler: Was wir uns vorgenommen haben, ist erreicht

Die Freien Wähler in Rheinland-Pfalz haben sich hoch erfreut gezeigt über den vermutlichen erstmaligen Einzug in den Landtag in Mainz. „Das, was wir uns vorgenommen haben, in den Landtag zu kommen, ist erreicht. Ein gutes Pferd springt knapp, sagt man im Reitsport“, meinte Spitzenkandidat Joachim Streit am Sonntag in Mainz. „Die fünf Prozent waren unser Ziel, 5,5 ist natürlich noch ein bisschen mehr. Warten wir ab, wie die Briefwahlen ausgehen und vor allen Dingen, wie die einzelnen Ergebnisse aus den Regionen sind.“