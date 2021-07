Mainz

Freie Wähler sehen Versagen in Meldeketten bei Hochwasser

Die rheinland-pfälzische Landtagsfraktion der Freien Wähler sieht ein „Versagen in Meldeketten“ bei der Hochwasserkatastrophe. Der Fraktionsvorsitzende Joachim Streit schließe sich dem Vorwurf der britischen Wissenschaftlerin Hannah Cloke an, die mit Blick auf deutsche Behörden von einem „monumentalen“ System-Versagen in der Flutkatastrophe gesprochen hatte, wie die Fraktion am Montag in Mainz mitteilte.