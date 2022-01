Mainz

Freie Wähler: Kritik an Nutzung von Luca-Daten

Die Freien Wähler haben die Nutzung von Daten der Luca-App bei Strafermittlungen scharf kritisiert. „Der Landesdatenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann ist zu Recht sauer, ich bin es auch“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Freien-Wähler-Fraktion, Stephan Wefelscheid, in einer Debatte des rheinland-pfälzischen Landtags am Mittwoch in Mainz. Das Infektionsschutzgesetz bestimme eindeutig, dass die Nachverfolgung von Kontakten nur zum Zwecke des Gesundheitsschutzes zulässig sei. Eine andere Nutzung „sägt an den Pfeilern des Vertrauens der Menschen in die Politik und schadet letztlich dem gemeinsamen Ziel der Pandemiebekämpfung“.