Freie Wähler: Herbert Drumm verlässt Landtagsfraktion

Anzeige

Mainz (dpa/lrs). Der rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete Herbert Drumm verlässt die Fraktion der Freien Wähler. Das kündigte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) zum Auftakt der Landtagssitzung in Mainz mit. Die Entscheidung habe ihm Drumm schriftlich mitgeteilt. Gründe für den Austritt aus der Oppositionsfraktion nannte der Landtagspräsident nicht.

Drumm kam im Jahr 2021 als Abgeordneter in den rheinland-pfälzischen Landtag. Vor seinem politischen Engagement für die Freien Wähler war Drumm Mitglied der CDU. Am Wochenende war der Parteitag der Freien Wähler in Rheinland-Pfalz von einem Streit in den eigenen Reihen überschattet worden.

Einladung und Tagesordnung