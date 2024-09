Freibäder ziehen weitgehend positive Bilanz

Anzeige

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Kurz vor dem Saisonende ziehen die Freibäder in Rheinland-Pfalz eine weitgehend positive Bilanz. «Den verregneten Saisonstart konnten die vergangenen Wochen insofern wettmachen, dass wir uns dem Niveau des Vorjahres mit 94.000 Freibadgästen nähern», sagte ein Sprecher der Stadtwerke Mainz zur Saison im Mainzer Taubertsbergbad. «Die Monate Mai und Juni verliefen witterungsbedingt deutlich unterdurchschnittlich und es wurde ein schlechter Saisonverlauf erwartet», sagte auch ein Sprecher der Stadt Koblenz. Mit dem verspäteten Einzug des Sommers stiegen die Besucherzahlen im Freibad Oberwerth demnach an, bislang seien rund 80.000 Besucher verzeichnet worden.

«Wir sind mit der Freibadsaison bisher zufrieden», sagte auch ein Sprecher der Stadt Trier. Das Nordbad und das Südbad zählten demnach jeweils über 60.000 Besucherinnen und Besucher. Das Freibad Waschmühle in Kaiserslautern verzeichnete rund 31.000 Besucher, nach rund 39.000 im Vorjahr. Wegen Bauarbeiten öffnete das Bad allerdings auch erst Ende Juni, sagte eine Sprecherin der Stadt. Das Kaiserslauterer Warmfreibad zählte mit rund 77.000 Gästen etwa 2000 Personen weniger als im Vorjahr. Wegen krankheitsbedingter Personalausfälle wurden die Öffnungszeiten der Bäder in Kaiserslautern allerdings auch verkürzt, hieß es.

Saisonende nähert sich

Sofern das Wetter mitspielt, bieten sich nun die letzten Gelegenheiten für einen Besuch im Freibad: In Koblenz schließt das Freibad voraussichtlich Ende dieser Woche. Die Bäder in Kaiserslautern haben noch bis zum 22. September geöffnet. Die Freibadsaison im Mainzer Taubertsbergbad läuft noch bis einschließlich Samstag (14. September), ehe ein Hundeschwimmen am Sonntag die Saison beendet. Die Spendeneinnahmen daraus gehen an das Mainzer Tierheim, sagte der Sprecher. Das Nordbad in Trier hat noch bis voraussichtlich Anfang Oktober geöffnet, das Südbad hat die Saison bereits beendet.