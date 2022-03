Mainz

Auszeichnung

Frauenpreis für Süssmuth und Soziologin Allmendinger

Die frühere Bundestagspräsidentin und Bundesfamilienministerin Rita Süssmuth (CDU) ist für ihr Lebenswerk mit dem rheinland-pfälzischen Marie-Juchacz-Frauenpreis ausgezeichnet worden. Süssmuth habe als Wissenschaftlerin und Politikerin früh die Macht der Fakten für sich entdeckt und mit Studien und Argumenten dafür geworben, mehr Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) anlässlich der Preisverleihung am Dienstagabend in der Mainzer Staatskanzlei laut vorab verbreiteter Mitteilung. Süssmuth stehe in der besten Tradition der Frauenbewegung, die das Gemeinsame und nicht das Trennende in den Vordergrund gestellt habe.