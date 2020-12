Archivierter Artikel vom 05.08.2020, 13:20 Uhr

Mainz

Frauennotrufe verzeichnen kein Gewaltanstieg während Corona

Die zwölf Frauennotrufe in Rheinland-Pfalz haben in der Corona-Krise entgegen der Erwartungen keinen Anstieg von sexualisierter Gewalt verzeichnet. „Wir hatten nicht mehr Anfragen während Corona“, sagte Vanessa Kuschel am Mittwoch in Mainz. Der Mainzer Frauennotruf koordiniert die zwölf Beratungsstellen im Land. Seit den Lockerungen des sogenannten Lockdowns hätten sich zwar mehr Mädchen und Frauen gemeldet, dies habe aber vor allem an der Öffentlichkeitsarbeit gelegen, denn die Taten hätten schon länger zurückgelegen.