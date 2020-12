Frauenministerin Spiegel: Weltfrauentag hat große Bedeutung

Archivierter Artikel vom 07.03.2020, 10:40 Uhr

Unter anderem würden berufstätige Frauen viel häufiger nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefragt als Männer. „Aber jeder, der mir diese Frage stellt, sollte sie auch den männlichen Kollegen in der Politik stellen. Das ist ein Thema, das alle umtreiben sollte: Mütter wie Väter“, sagte die 39-Jährige.

Am Internationalen Frauentag fordern weltweit Organisationen die volle soziale, wirtschaftliche, kulturelle und politische Gleichstellung von Frauen. Auf Anregung der deutschen Sozialdemokratin Clara Zetkin wurde er erstmals am 19. März 1911 in Deutschland organisiert. Seit 1921 wird er jährlich am 8. März begangen.