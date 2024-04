Frauenleiche gefunden: Polizei geht von Unfall aus

An einem Ausflugsziel in der Pfalz entdecken Wanderer eine Leiche. Es handelt sich um eine 87 Jahre alte Frau, die laut Polizei einen Unfall hatte. Weitere Erkenntnisse soll die Obduktion bringen.

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Auf einem Waldweg bei Neustadt an der Weinstraße ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Wanderer hätten die Entdeckung am Mittwochmorgen an der Wolfsburg gemacht, einem beliebten Ausflugsziel, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. «Aufgrund der Gesamtumstände ist derzeit von einem Unfallgeschehen ohne Fremdbeteiligung auszugehen», heißt es in der Mitteilung. Bei der Verstorbenen handele es sich um eine 87 Jahre alte Frau aus Neustadt an der Weinstraße. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werde der Leichnam obduziert.

