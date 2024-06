Mainz

Notfälle

Frauenleiche am Rheinufer bei Worms entdeckt

Von dpa

i ILLUSTRATION - Ein Absperrband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» ist vor einem Polizeiwagen aufgespannt. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Am Rheinufer bei Worms ist am Montagabend eine Frauenleiche entdeckt worden. Wie das Polizeipräsidium Mainz mitteilte, wurde die Tote mit Unterstützung der Feuerwehr geborgen. Die Identität der Frau und die Todesumstände seien derzeit Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz übernahm das Kommissariat für Kapitaldelikte.