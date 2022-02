Frauenanteil in Hochschulräten unverändert

Bad Ems (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz hat sich der Anteil von Frauen in den Hochschulräten im vergangnen Jahr kaum verändert. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte, waren im Jahr 2021 insgesamt 81 Frauen Mitglied in einem Hochschulrat. Demnach lag der Frauenanteil wie auch schon im Jahr zuvor bei 39 Prozent. Der Wert war den Angaben zufolge in den vergangenen zehn Jahren gestiegen – im Jahr 2011 lag er noch bei nur rund 20 Prozent. Hochschulräte übernehmen in der Regel strategische und beratende Aufgaben.

Mit einem Wert von jeweils 50 Prozent hatten laut den Statistikern die Universitäten in Kaiserslautern und Mainz sowie die Hochschulen Mainz, Kaiserslautern, Koblenz und Bernkastel-Kues ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis im Hochschulrat. Nur an der Technischen Hochschule Bingen (60 Prozent) stellten die Frauen die Mehrheit in den Hochschulräten.

