Frauen zu Sexarbeit gezwungen: Menschenhändler festgenommen

Einsatzkräfte hatten am Donnerstag mehrere Wohnungen in Ingolstadt, im schwäbischen Gersthofen und in Saarbrücken durchsucht. Dabei seien zwei Männer und zwei Frauen zwischen 19 und 62 Jahren aus Deutschland und Rumänien verhaftet worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie werden verdächtigt, illegale Bordelle in den Wohnungen betrieben zu haben.

Bei den Durchsuchungen traf die Polizei zudem acht Frauen im Alter von 18 bis 29 Jahren aus Bulgarien und Rumänien an. Sie hatten offenbar als Prostituierte zwischen den Standorten gewechselt. Ihre Sexarbeit war laut Polizei zuvor auf Internetplattformen angeboten worden.

© dpa-infocom, dpa:210204-99-305532/3