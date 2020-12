Archivierter Artikel vom 06.03.2020, 13:20 Uhr

Mainz

Frauen überdurchschnittlich oft in Minijobs und Teilzeit

Frauen sind in Rheinland-Pfalz weit häufiger in Minijobs und Teilzeit beschäftigt als Männer – obwohl sie Männer bei den anerkannten Berufsabschlüssen übertreffen. Es sei wichtig, „Frauen gesamtgesellschaftlich neue Wege und Möglichkeiten zu eröffnen, ihre Arbeitszeiten ausbauen zu können“, erklärte die Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit, Heidrun Schulz, am Freitag mit Blick auf den Internationalen Frauentag am kommenden Sonntag.