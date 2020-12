Archivierter Artikel vom 02.03.2020, 13:50 Uhr

Mainz

Frauen fordern Gleichberechtigung in katholischer Kirche

Unmittelbar vor der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Mainz haben katholische Frauenverbände ihre volle Gleichberechtigung in der Kirche gefordert. „Was wir nicht wollen, ist die eindeutige Rollenzuweisung: Frauen sind fürs Dienen da und Männer für die Macht“, sagte die Bundesvorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd), Mechthild Heil, am Montag in Mainz. „Frauen sind bereit, dienende Rollen einzunehmen. Wir fordern aber auch ein, Macht in unserer Kirche zu übernehmen.“ Gegen die Mehrheit der Katholiken werde auch die Amtskirche nicht angehen können.