Archivierter Artikel vom 24.07.2020, 12:00 Uhr

Saarbrücken

Frau wirft Flaschen auf die Autobahn

Eine Frau hat am Freitagmorgen in Saarbrücken mehrere Bierflaschen von einer Brücke auf die Autobahn 260 geworfen. Die 48-Jährige habe sich zu dem Zeitpunkt in einer psychischen Ausnahmelage befunden, teilte die Polizei mit. Passanten hätten auf sie eingeredet und sie von weiteren Flaschenwürfen abhalten könnten. Die Frau warf insgesamt drei Flaschen auf die Fahrbahn in Richtung Saarlouis. Sie wurde noch in der Nähe des Tatorts gestellt. Die Polizei bat Verkehrsteilnehmer, die durch die Bierflaschen gefährdet oder geschädigt wurden, sich zu melden.