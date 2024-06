Beckingen

Kreis Merzig-Wadern

Frau wird zwischen Bus und Baum eingeklemmt: Schwer verletzt

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Ein Schild mit der Aufschrift «Notaufnahme» hängt an einem Krankenhaus. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Eine Frau ist im Kreis Merzig-Wadern zwischen einem Bus und einem Baum eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden. Der Oldtimer-Bus sei am Freitag bei einem Ausflugslokal in der Nähe von Beckingen-Saarfels geparkt worden, als er sich plötzlich in Bewegung gesetzt habe und einige Meter einen Abhang hinuntergerollt sei, teilte die Polizei am Abend mit. Dabei wurde die Frau eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die Schwerverletzte, die ins Krankenhaus kam. Sowohl das Alter der Frau als auch die Ursache des Unfalls waren zunächst nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ordnete den Angaben zufolge ein Gutachten zur Ermittlung der Unfallursache an.