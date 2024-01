Notfall

Annweiler

Frau von Feuerwehr und Polizei aus der Queich gerettet

Einsatzkräfte haben am Morgen eine 46-jährige Frau aus der Queich im Landkreis Südliche Weinstraße gerettet. Zuvor rutschte sie auf einem parallel zum Fluss verlaufenden Weg aus und stürzte ins Wasser. Das teilte die Polizei am Montag in Annweiler am Trifels mit. Die Frau war demnach kurzzeitig bewusstlos und verletzte sich an den Rippen. Aufgrund ihrer Verletzungen und der Schmerzen sei es nicht möglich gewesen, die Frau aus dem Wasser zu ziehen. Ein Polizist sei ins Wasser gesprungen, um sie zu sichern, teilte ein Polizeisprecher mit. Gemeinsam mit der Feuerwehr konnte die 46-Jährige anschließend gerettet werden. Sie war stark unterkühlt und wurde an den Rettungsdienst übergeben.