Eine Frau will über die Gleise auf einen anderen Bahnsteig gelangen. Ein herannahender Zug gibt der Polizei zufolge mehrere Warnsignale ab. Dennoch kommt es zum Unglück.

Eingeschaltetes Blaulicht an einem Rettungswagen. (Archivfoto) (zu dpa: «Frau von durchfahrendem ICE erfasst und tödlich verletzt») Foto: Moritz Frankenberg/DPA

Hochspeyer (dpa/lrs) – Beim Überqueren der Gleise an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle im Bahnhof Hochspeyer ist eine Frau von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Das teilte die Bundespolizei in Kaiserslautern mit. Die 37-Jährige habe bei dem Vorfall am Montagabend noch versucht, den Gleisbereich zu verlassen, sei aber vom durchfahrenden ICE 9555 erfasst worden. Der Zug habe zuvor mehrfach ein Warnsignal abgegeben. Nach dem Unglück wurde die Strecke von 19.50 Uhr bis 22.24 Uhr gesperrt, wie es hieß. Hiervon seien 13 Züge betroffen gewesen mit insgesamt 1.101 Minuten Verspätung. Ein Ersatzverkehr wurde demnach eingerichtet. Die Polizei warnte erneut mit Nachdruck vor den Gefahren beim unbefugten Betreten der Gleise.