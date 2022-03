Saarburg

Trier-Saarburg

Frau von Auto erfasst: Schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Trier-Saarburg ist eine Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau am Freitagnachmittag am Fahrbahnrand von einem Auto erfasst, als sie gerade Gegenstände aus ihrem Wagen lud. Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht, hieß es.