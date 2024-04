Frau und Hund wohl mit Tierabwehrspray verletzt

Anzeige

Nonnweiler (dpa/lrs) – Ein Jogger soll am Stausee Nonnweiler einem Hund mutmaßlich Tierabwehrspray in die Augen gesprüht und dabei auch die Hundeführerin leicht verletzt haben. Die 24-Jährige machte am Samstag einen Spaziergang um den Stausee und hatte dabei ihren Hund an der Leine, wie die Polizei mitteilte. Ein etwa 40 Jahre alter Mann joggte ihr demnach auf dem Wanderweg entgegen und soll ihr zugerufen haben, das Tier auf die Seite zu nehmen, woraufhin die Frau ihren Hund nah bei sich hielt. Dann holte der Jogger laut Polizei das Spray hervor.

Weil die Spaziergängerin nah bei ihrem Hund stand, bekam auch sie die Flüssigkeit ab, wie es hieß. Beide hatten dadurch laut Mitteilung schmerzende und gereizte Augen und eine gerötete Haut. Der Jogger sei anschließend weitergelaufen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

