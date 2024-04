Winden

Verkehrsunfall

Frau überrollt Mitfahrerin mit Pritschenwagen: Verletzungen

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einem Verkehrsunfall in Winden (Landkreis Germersheim) ist eine 50 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Eine 28-jährige Fahrerin fuhr mit einem landwirtschaftlichen Pritschenwagen einen Feldweg entlang und überrollte damit die andere Frau, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Im Fahrzeug waren zunächst weitere sechs Menschen, die am Rand eines Feldes ausstiegen. Der Polizei zufolge legte die 28-Jährige den Rückwärtsgang ein, weil sie davon ausging, dass sich alle vom Fahrzeug entfernt hätten. Die 50-Jährige stand demnach aber noch hinter dem Wagen und wurde überrollt.