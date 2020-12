Archivierter Artikel vom 11.08.2020, 17:20 Uhr

Kaiserslautern

Frau tot gefunden: Verdächtiger Ehemann in der Psychiatrie

Im Fall einer getöteten 75-jährigen Frau hat die Justiz in Kaiserslautern den Haftbefehl gegen den Ehemann in einen sogenannten Unterbringungsbefehl umgewandelt. Das teilte die Staatsanwaltschaft in der pfälzischen Stadt am Dienstag mit. Der 60-Jährige steht im Verdacht, seine schlafende Ehefrau in Odenbach (Kreis Kusel) mit einer Eisenstange erschlagen zu haben. Auf der Grundlage eines psychiatrischen Gutachtens sei anzunehmen, dass der Beschuldigte vermindert oder nicht schuldfähig sein könnte, hieß es.