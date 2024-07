Idar-Oberstein

Wohnungsbrand

Frau stirbt bei Hausbrand in Idar-Oberstein

Von dpa/lrs

i Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr (zu dpa: «Frau stirbt bei Hausbrand in Idar-Oberstein») Foto: Hauke-Christian Dittrich/DPA

Warum das Feuer in einem Mehrfamilienhaus am helllichten Tag ausbricht, ist noch unklar. Eine Frau kommt in den Flammen ums Leben.