Frau sichtet Känguru im Saarland – Polizei startet Suche

HANDOUT – Dieses von der Polizei Nordsaarland zur Verfügung gestellte Foto zeigt ein Känguru auf einer Straße im Nordsaarland. Foto: -/Polizei Nordsaarland/dpa

Wadern (dpa/lrs). Ungewöhnliche Beobachtung im Saarland: Die Polizei sucht nach einem in Wadern (Landkreis Merzig-Wadern) gesichteten Känguru. Eine 40-jährige Autofahrerin habe das Tier am Montagmorgen vor ihrem Wagen auf einer Straße beobachtet, teilte die Polizei in Wadern mit. Weil sie davon ausgegangen sei, dass ihr die Beobachtung niemand glauben würde, habe sie das offenbar noch junge Tier fotografiert. Laut Polizei blieb die Suche nach dem Känguru zunächst erfolglos. Auch die Frage, wer Besitzer des Tieres sein könnte, blieb den Angaben zufolge unbeantwortet. Die Beamten bitten bei weiteren Sichtungen um Hinweise.

