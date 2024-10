Frau nach Wohnungsbrand in Mainz lebensgefährlich verletzt

In einem Wohnhaus in Mainz brennt es. Ein Nachbar alarmiert die Feuerwehr und versucht noch vergeblich, die Tür der brennenden Wohnung zu öffnen. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Anzeige

Mainz (dpa/lrs). Eine Frau ist von der Feuerwehr in Mainz aus einer brennenden Wohnung gerettet und per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Die 43-Jährige sei bei dem Brand in einer Wohnung im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses lebensgefährlich verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben.

Nach Angaben der Feuerwehr hatte ein Nachbar die Einsatzkräfte alarmiert und noch versucht, die Tür der brennenden Wohnung zu öffnen – doch das misslang. Er musste sich daraufhin ins Freie retten. Das Feuer sei rasch unter Kontrolle gebracht worden. Die Bewohner der nicht betroffenen Wohnungen konnten den Angaben nach rund zwei Stunden nach der Alarmierung zurück in ihre Wohnungen. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.