Frau nach Unfall auf B51 in Fahrzeug eingeschlossen

Nach einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 51 zwischen Trier und Konz hat die Feuerwehr eine eingeschlossene Frau aus ihrem Fahrzeug retten müssen. Die Einsatzkräfte entfernten am Donnerstagmorgen mit technischen Geräten die Türen des Autos, um die Frau zu befreien, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Schwerverletzte wurde demnach von einem Notarzt behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen Autos verletzte sich den Angaben nach leicht. Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. An den Fahrzeugen entstand laut Feuerwehr ein Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro. Die Strecke auf der B51 war während der Bergungsarbeiten in beide Richtungen voll gesperrt.