Frau in Mainz erkrankt: Zehn Coronavirusfälle im Land

Archivierter Artikel vom 06.03.2020, 15:40 Uhr

Mainz (dpa/lrs). In Rheinland-Pfalz hat sich eine weitere Person mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Am Freitag meldete der Landkreis Mainz-Bingen, das Gesundheitsamt habe die Erkrankung einer 70 Jahre alten Frau aus Mainz bestätigt. Sie habe „grippale Symptomatiken“ gezeigt und befinde sich in häuslicher Quarantäne. Die Frau kam laut Kreisverwaltung im Februar von eine Reise aus Spanien zurück. Ob sie sich dort mit dem Coronavirus ansteckte, stand zunächst noch nicht fest. Das Gesundheitsministerium sprach am Nachmittag von insgesamt zehn Corona-Fällen in Rheinland-Pfalz.

Die Tochter der 70 Jahre alten Frau und ihre Familie, die im Landkreis Mainz-Bingen wohne, seien ebenfalls auf das neuartige Virus getestet worden. Wie die Kreisverwaltung am Nachmittag mitteilte, fielen alle Testergebnisse negativ aus. Der Ehemann der Tochter arbeitet laut Kreisverwaltung in einer Mainzer Kindertagesstätte. Die Kita war zunächst vorsorglich auf eigene Initiative der Kita hin geschlossen worden.

Zusammen mit jeweils einer betroffenen Person in den Landkreisen Mainz-Bingen, Germersheim und Bad Dürkheim sowie in der Stadt Kaiserslautern, zwei in Koblenz und drei Infizierten im Landkreis Kaiserslautern teilte das Ministerium in Rheinland-Pfalz die Zahl von zehn Personen mit, bei denen das Virus Sars-CoV-2 nachgewiesen wurde. Den Angaben zufolge haben die Betroffenen nur milde Symptome, es gehe allen gut.

Als Vorsichtsmaßnahme wegen des Coronavirus hat der Pfälzerwald-Verein (PWV) seine für den 14. März in Friedelsheim (Kreis Bad Dürkheim) geplante Mitgliederversammlung abgesagt. „In Anbetracht der Empfehlungen der Gesundheitsbehörde des Landkreises Bad Dürkheim sehen die Verantwortlichen einige Risikofaktoren erfüllt“, teilte PWV-Hauptvorsitzender Martin Brandl am Freitag mit. Ein neuer Termin stehe noch nicht fest. Bei der Mitgliederversammlung sollte eigentlich der Streit um einen möglichen Austritt des Vereins aus dem Deutschen Wanderverband entschieden werden.

Wie der Kreis Ahrweiler mitteilte, sollen die Teilnehmer einer Skifreizeit auf das Coronavirus getestet werden. Die 26 Schüler und drei Lehrer einer Schule in Bad Neuenahr-Ahrweiler sollten am Abend von einer Skifreizeit in Ahrntal in Südtirol wieder heimkommen. Südtirol gilt nach Einschätzung des Robert-Koch-Institutes seit Freitag als Risikogebiet.

Das Gesundheitsamt im Kreis Germersheim testete acht Teilnehmer einer ebenfalls auf Südtirol zurückgekehrten Schülerreisegruppe. Bei den acht Personen seien „milde Erkältungszeichen“ aufgetreten, teilte der Kreis mit. Die Testergebnisse standen demnach noch nicht fest. Alle Menschen, die in dem Reisebus saßen, mit dem die Schülergruppe unterwegs war, bleiben dem Kreis zufolge nun freiwillig zwei Wochen zuhause.