Frau in Bad Kreuznach mutmaßlich von Ehemann getötet

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Eine Frau ist in Bad Kreuznach mutmaßlich von ihrem Ehemann erstochen worden. Die 44-Jährige war zunächst schwer verletzt in einer Wohnung entdeckt worden, die Rettungskräfte und ein Notarzt konnten ihr jedoch nicht mehr helfen. Polizisten nahmen den 55 Jahre alten Ehemann noch am Tatort fest, wie das Polizeipräsidium Mainz und die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach am Mittwoch mitteilten. Zum Motiv und dem genauen Ablauf der Tat laufen Ermittlungen.

Die Polizei war am Mittwochmorgen zu der Wohnung des Paares gerufen worden, dort entdeckten die Beamten die schwerstverletzte Frau, ihren Ehemann und ein weiteres Familienmitglied, das die Polizei alarmiert hatte. Die 44-Jährige sei schon nicht mehr bei Bewusstsein gewesen, Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. An ihrem Körper seien mehrere Stichverletzungen festgestellt worden.

Der festgenommene Ehemann soll voraussichtlich am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden, der über Untersuchungshaft entscheiden wird. Gegen den 55-Jährigen wird wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt.

