Kaiserslautern

Frau füttert mutmaßlich Wildschweine aus Auto heraus

Eine Autofahrerin hat in Kaiserslautern mutmaßlich Wildschweine aus ihrem Auto heraus gefüttert und damit an eine Straße herangelockt. Zeugen meldeten den Vorfall am Montagmorgen, wie die Polizei mitteilte. Eine Streife habe die Fahrerin zunächst nicht mehr finden können. Auch an der Adresse der Fahrzeughalterin konnten die Beamten die Frau zunächst nicht antreffen. Ersten Ermittlungen zufolge soll sie öfters mit diesem Verhalten aufgefallen sein und keine Einsicht gezeigt haben.