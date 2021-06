Böhl-Iggelheim

Frau folgt ihrem Navi und landet in Wassergraben

Eine junge Autofahrerin ist auf einer Fahrt zu einem Weiher ihrem Navigationsgerät gefolgt und in einem Wassergraben gelandet. Die 19-Jährige sei am Samstagabend bei Böhl-Iggelheim im Rhein-Pfalz-Kreis von dem Gerät auf einen Feldweg gelotst worden, teilte die Polizei in Schifferstadt am Montag mit. Kurz vor dem Weiher kam sie von dem Weg ab und geriet in den Graben. Die Frau blieb unverletzt und wurden schließlich von einem Abschleppdienst aus dem Graben befreit.