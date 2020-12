Archivierter Artikel vom 20.03.2020, 15:20 Uhr

Oppenheim

Frau flüchtet mit gestohlenem Toilettenpapier aus Drogerie

Mit über 30 Packungen feuchtem Toilettenpapier, Desinfektionstüchern und -spray ist eine Frau aus einer Drogerie in Oppenheim (Landkreis Mainz-Bingen) geflüchtet. Zuvor habe eine Mitarbeiterin der Kundin erklärt, dass ihr nur eine geringere Menge verkauft werden dürfe, teilte die Polizei am Freitag mit. Ohne zu bezahlen, lief die 37-Jährige daraufhin am Donnerstagnachmittag davon. Am Abend meldete sie sich freiwillig bei der Polizei und gab die Sachen ab.