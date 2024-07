Aufregung in Bad Kreuznach: Eine Frau fährt mit einem Auto in einer Fußgängerzone einen Passanten an. Die Polizei geht nicht von Absicht aus – doch vieles ist noch unklar.

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». (zu dpa: «Frau fährt mit Auto in Fußgängerzone - Mann schwer verletzt») Foto: David Inderlied/DPA

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Eine Autofahrerin ist in Bad Kreuznach in eine Fußgängerzone gefahren und hat dort mit ihrem Wagen einen Mann erfasst. Der 61 Jahre alte Fußgänger erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei in Bad Kreuznach mitteilte.

Das Auto der 73 Jahre alten Frau hatte demnach zuvor zwei Poller überfahren und kam schließlich an einem Fahrradständer zum Stehen. Warum die Frau den Wagen in die Fußgängerzone steuerte, war zunächst noch völlig unklar, die Ermittlungen dazu laufen. Es sei derzeit aber eindeutig von einem Unfall auszugehen, betonte die Polizei in einer Mitteilung.