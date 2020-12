Archivierter Artikel vom 15.03.2020, 10:40 Uhr

Frau fährt betrunken zur Polizei, um Geldbeutel abzuholen

Frankenthal (dpa/lrs) – Eine 22 Jahre alte Frau ist in der Pfalz betrunken mit dem Auto zur Polizei gefahren, um ihren verloren gegangenen Geldbeutel abzuholen. Die junge Frau hatte den Geldbeutel am frühen Samstagmorgen in einer Bank in Frankenthal liegengelassen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Finder gab den Geldbeutel demnach bei der Polizei ab, die die Besitzerin kontaktierte.