Neunkirchen

Feuerwehreinsatz

Frau bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Eine Frau ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neunkirchen lebensgefährlich verletzt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten die Frau in der Nacht auf Freitag aus ihrer brennenden Wohnung und reanimierten sie, wie ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken am Freitagmorgen sagte. Danach wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand sei lebensbedrohlich.