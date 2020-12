Archivierter Artikel vom 19.08.2020, 15:20 Uhr

Gau-Bickelheim/Mainz

Frau bei Unfall verletzt: Große Menge Kraftstoff ausgelaufen

Bei einem Unfall auf der Autobahn 61 ist im Kreis Alzey-Worms eine Frau leicht verletzt worden und eine große Menge Kraftstoff ausgelaufen. Wie die Polizei in Mainz mitteilte, versuchte am Mittwochmorgen eine 35-Jährige einen Sattelzug zu überholen. Jedoch scherte sie den Angaben nach mit ihrem Wagen auf den linken Fahrstreifen aus und übersah ein Auto, in dem eine vierköpfige Familie saß. Durch den Zusammenstoß sei das Auto der Familie ins Schleudern geraten und gegen den Sattelzug geprallt. Dabei habe sich die 67 Jahre alte Fahrerin leicht verletzt. Die anderen Familienmitglieder seien vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Die 35 Jahre alte Unfallverursacherin und der 26 Jahre alte Sattelzugfahrer blieben laut einer Polizeisprecherin unverletzt.