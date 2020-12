Worms

Frau bei Kellerbrand in Worms verletzt

Bei einem Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in Worms ist eine Frau verletzt worden. Sie habe in der Nacht zu Sonntag eine Rauchgasvergiftung erlitten, teilte die Polizei mit. Die anderen Bewohner seien unverletzt von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht worden. Die Ursache für den Brand war unklar. Durch den Brand wurde das komplette Kellergeschoss beschädigt, so dass auch der Strom abgestellt werden musste. Aus diesem Grund hätten die Bewohner sich eigenständig um eine anderweitige Unterbringung gekümmert. Die Schadenshöhe wurde zunächst nicht beziffert.