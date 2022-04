Bitburg

Sportmodehersteller

Frasers plant großes Verteilzentrum auf Flugplatz Bitburg

Der britische Sportmodehersteller Frasers will auf dem Flugplatz Bitburg in der Eifel ein großes Verteilzentrum bauen. Dazu hat er eine Gewerbefläche von 52 Hektar erworben, wie mehrere beteiligten Stellen des Bundes, des Landes Rheinland-Pfalz und der Kommune am Dienstagabend mitteilten. «Mit dieser Ansiedlung vollzieht der ehemalige Militärflugplatz Bitburg eines der größten Konversionsprojekte in Rheinland-Pfalz, einen Quantensprung», sagte die rheinland-pfälzische Wirtschaftsstaatssekretärin Petra Dick-Walther (FDP).