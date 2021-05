Saarbrücken

Französisches Lager: Rund 500 Saarländer waren interniert

Die erste Datenbank über Saarländer, die von 1939 bis 1944 im französischen Lager Gurs interniert waren, ist am Freitag online gegangen. Sie verzeichne zum einen die Namen der rund 500 Internierten von der Saar, die unter unmenschlichen Bedingungen um das tägliche Überleben kämpfen mussten, teilte die Landeszentrale für politische Bildung des Saarlandes am Freitag in Saarbrücken mit. Zudem enthalte die Plattform Kurzbiografien, historische Dokumente und Fotografien, die über die jeweiligen Umstände der Internierung und das Leben im Lager informierten.