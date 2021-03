Frankenthal

Frankenthal nimmt Corona-Lockerungen vorerst wieder zurück

Wegen gestiegener Corona-Inzidenzwerte nimmt Frankenthal mit einer neuen Allgemeinverfügung die seit dem 8. März geltenden Lockerungen in Handel, Sport und Freizeit wieder zurück. Die Verfügung trete an diesem Samstag (13.3.) in Kraft und gelte vorerst bis 19. März, teilte die pfälzische Kommune am Freitag mit.