Mainz

Fraktionen der Freien Wähler vereinbaren Zusammenarbeit

Die Landtagsfraktionen der Freien Wähler in Rheinland-Pfalz und Bayern haben eine enge Zusammenarbeit vereinbart. Die Parlamentarischen Geschäftsführer Stephan Wefelscheid aus Rheinland-Pfalz und Fabian Mehring aus Bayern tauschten sich bei einem Treffen in Trier vor allem über die Corona-Pandemie und den Hochwasserschutz aus, wie die Landtagsfraktion der Freien Wähler in Mainz mitteilte. Zur Flutkatastrophe an der Ahr erklärte Wefelscheid: „Langfristig müssen wir das, was passiert ist, als Hilfeschrei von Mutter Natur erkennen und beim Klimaschutz endlich vorankommen.“