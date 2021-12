Mainz

Fraktionen beantragen Sondersitzung des Landtags

Alle Fraktionen des rheinland-pfälzischen Landtags mit Ausnahme der AfD haben am Freitag eine Sondersitzung zur Corona-Lage beantragt. Die drei Regierungsfraktionen SPD, Grüne und FDP sowie die Freien Wähler schlossen sich damit einem Vorschlag der CDU vom Mittwoch an. Die Sondersitzung soll am kommenden Dienstag stattfinden und der Landesregierung weitere Möglichkeiten zur Bekämpfung der Pandemie zur Verfügung stellen.