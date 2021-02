Mainz

Fragen an Politiker: Portal zur Landtagswahl gestartet

Zur Landtagswahl am 14. März können die Rheinland-Pfälzer ihre Kandidierenden im Internet befragen. Die Transparenzorganisation abgeordnetenwatch.de startete am Donnerstag ein Wahlportal mit allen 356 Direktkandidaten. Wer Interesse hat, gibt Namen, E-Mail-Adresse und Wohnort an und schreibt sein Anliegen. Anhand der Postleitzahl lässt sich nachvollziehen, wer im eigenen Wahlkreis kandidiert. Der Kandidierende beantwortet dann die Anfrage. Zudem sind in einem kurzen Steckbrief politische Ziele, das Abstimmungsverhalten oder Ausschuss-Mitgliedschaften der Kandidierenden aufgeführt.