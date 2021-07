Koblenz/Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs)

Fortschritte in Hochwassergebieten bei Abtransport des Mülls

Koblenz/Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) – In den rheinland-pfälzischen Hochwassergebieten gibt es bei den Aufräumarbeiten weitere Fortschritte. Nachdem zwei Tage gezielt Müll und Unrat rausgefahren wurde, zeige sich ein „erstes Vorankommen“, sagte ein Polizeisprecher in Koblenz am Dienstagmorgen. Dennoch würden immer wieder Bereiche entdeckt, wo noch viel zu tun sei. „Das wird noch eine ganze Zeit lang dauern“, sagte der Sprecher. Immer wieder würden beispielsweise Autos gefunden werden.