Leipzig/Kaiserslautern

Forschungsprojekt gegen Pflegebetrug

Künstliche Intelligenz und Algorithmen sollen in Zukunft Betrug in der Pflege verhindern. Die Polizei Leipzig arbeitet dafür gemeinsam mit der Dresdner Generalstaatsanwaltschaft und dem Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik Kaiserslautern an dem Forschungsprojekt „PflegeForensik“. Ziel ist es, eine Software zu entwickeln, die den Ermittlern ihre Arbeit erleichtert, wie die Polizei Leipzig am Freitag mitteilte.