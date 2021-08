Dexheim

„Forschungsgemeinschaft Zuckerrübe Südwest“ vorgestellt

Probleme beim Zuckerrübenanbau haben zehn Partner aus Forschung, Lehre, Beratung und Praxis zur Gründung der „Forschungsgemeinschaft Zuckerrübe Südwest“ veranlasst. Der Klimawandel verursache auch in der Landwirtschaft zunehmende Schwierigkeiten, etwa durch Krankheiten und Schädlinge, wie die rheinland-pfälzische Landwirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) am Mittwoch in Dexheim (Landkreis Mainz-Bingen) erklärte.