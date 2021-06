Klingenmünster

Forscher: Einfluss von Hitze auf Schlaf nicht unterschätzen

Der Schlafforscher Hans-Günter Weeß hat davor gewarnt, den Einfluss hoher Temperaturen auf die Nachtruhe zu unterschätzen. „Am Morgen nach solchen Hitzenächten gibt es bei der Arbeit oder in der Schule oft das kollektive Gähnen“, sagte der Leiter des Interdisziplinären Schlafzentrums im pfälzischen Klingenmünster. Fehlender oder unerholsamer Schlaf wirke sich negativ auf das Leistungsvermögen am Tag aus. „Die Fehlerhäufigkeit und das Unfallrisiko am Arbeitsplatz und im Straßenverkehr steigen an.“