Forsberg in Leipzigs Startelf: Da Costa beginnt für Mainz

Julian Nagelsmann setzt bei RB Leipzig wieder auf den schwedischen Routinier Emil Forsberg in seiner Startelf. Der 29 Jahre alte Schwede, der am Mittwoch beim 1:0 gegen Union Berlin als Joker zum Matchwinner wurde, ersetzt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Bundesliga-Gastspiel beim FSV Mainz 05 den Franzosen Christopher Nkunku. Auch Willi Orban, Amadou Haidara und Tyler Adams rücken in die erste Elf der Sachsen, die zum Ende einer Englischen Woche rotieren. Innenverteidiger Dayot Upamecano, an dem Meister FC Bayern in dieser Woche sein Interesse bekundete, spielt von Anfang an.