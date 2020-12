Archivierter Artikel vom 11.10.2020, 01:30 Uhr

Nürburg

Formel 1 auf dem Nürburgring: Hamilton will 91. Karrieresieg

Die deutschen Formel-1-Fans blicken am Sonntag (14.10 Uhr/RTL und Sky) auf den Nürburgring. Erstmals nach sieben Jahren macht die Motorsport-Königsklasse wieder auf dem Traditionskurs in der Eifel Station. Unerwartet geht neben Ferrari-Pilot Sebastian Vettel mit Nico Hülkenberg vom Racing-Point-Team sogar ein zweiter Deutscher an den Start. Hülkenberg wurde erst kurzfristig als Ersatzmann für Lance Stroll engagiert, der wegen Unwohlseins nicht teilnehmen kann. Vettel startet von Position elf, Hülkenberg von Rang 20.