Forderungen nach Grenzöffnungen und Ende der Corona-Regeln

Archivierter Artikel vom 10.05.2020, 12:50 Uhr

In der Diskussion um Grenzöffnungen zwischen Rheinland-Pfalz und benachbarten Staaten werden die Rufe nach Lockerungen lauter. In einer gemeinsamen Erklärung setzen sich die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, die Vize-Präsidentin des Europäischen Parlaments, Katarina Barley, und der Trierer Oberbürgermeister, Wolfram Leibe (alle SPD), für eine umgehende Aufhebung der Kontrollen und Schließungen entlang der Grenze zu Luxemburg und Frankreich ein – natürlich unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsgebote, wie es hieß.

Zahlreiche Maßnahmen zur Verringerung der Ausbreitung des Coronavirus wurden seit März in ganz Europa ergriffen. Dazu zählen Hygienevorschriften, Kontaktbeschränkungen oder auch Ausgangssperren. „Auch das Recht der Unionsbürger, sich innerhalb der EU frei zu bewegen, wurde eingeschränkt. Dies betrifft in einem besonderen Maße die Menschen in den Grenzregionen“, schrieben die Politiker laut einer am Wochenende veröffentlichten Mitteilung der Stadt Trier. In den Grenzregionen wurden zur Durchbrechung von Infektionsketten kurzfristig Grenzkontrollen eingeführt und teils Grenzen geschlossen.

Da die Situation derzeit weniger dramatisch erscheint, forderten die drei Politiker: „Angesichts der anhaltend positiven Entwicklung fordern wir die umgehende Aufhebung aller Maßnahmen an unseren europäischen Binnengrenzen. Damit würde auch endlich die Ungleichbehandlung der deutschen Grenzen zu Luxemburg und Frankreich einerseits und Belgien und den Niederlanden andererseits aufgehoben.“

Deutschland hatte die Kontrollen Mitte März angeordnet. Damit sollte die Ausbreitung der Lungenkrankheit verlangsamt werden. An anderen Grenzabschnitten – etwa an der Grenze zu Belgien und den Niederlanden – wurden die Kontrollen im 30-Kilometer-Raum entlang der Grenze verstärkt. Einige Politiker in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und in Luxemburg fordern seit Tagen ein Ende der Kontrollen, die nach aktuellem Stand bis zum kommenden Freitag andauern sollen.

Seit Mitte März wurden über 100 000 Einreiseverweigerungen ausgesprochen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sieht die Grenzkontrollen als einen Grund für die seither erreichten Erfolge bei der Eindämmung der Pandemie.