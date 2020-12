Archivierter Artikel vom 19.08.2020, 18:30 Uhr

Karlsruhe

Folter-Prozess für syrische Journalisten auch auf Arabisch

Im weltweit ersten Strafprozess gegen mutmaßliche syrische Folterer in Koblenz bekommen syrische Journalisten die Möglichkeit, das Verfahren auf Arabisch zu verfolgen. Das Bundesverfassungsgericht gab einem Eilantrag von Betroffenen statt, wie das European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) mitteilte. Das Gericht in Karlsruhe hatte die Entscheidung noch nicht veröffentlicht. Ein Sprecher bestätigte aber, dass der Beschluss am Mittwoch den Parteien zugestellt wurde.